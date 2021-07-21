Электробусы оказались не столь безнадежны, как всем казалось

Секрет полученного результата — в технологии аккумуляторных ячеек, разработанной специалистами Volkswagen Group. Кроме того, электрические автобусы MAN имеют сложную комплексную систему терморегулирования, что обеспечивает высокий уровень заряда вне зависимости от погодных условий. За счет всех этих решений для электробуса MAN Lion’s City E гарантирован запас хода до 270 км на протяжении всего срока службы батарей.

Правда, когда речь заходит о запасе хода, помимо инновационных технологий принципиально важную роль играет и эффективный стиль вождения. Именно поэтому MAN предлагает специальную программу подготовки водителей своих электробусов. В основе этой программы — внимание к экономичности вождения.

Впрочем, даже когда запас автономного хода электробуса составляет «всего» 400 км или даже 300 км — это покрывает потребности, соответственно, 98% или 89% протяженности маршрутов, на которых работают клиенты MAN. Такие выводы позволил сделать анализ 1 325 маршрутов, проведенный экспертами немецкой компании.

Между прочим, именно MAN оказался среди тех компаний, кому пандемия подставила серьезную подножку: представив новое поколение грузовиков, немецкая марка не смогла толком вывести его на рынок по причине закрытых заводов и границ. Но теперь ситуация исправлена и новинку начинают отгружать клиентам. В том числе — российским.