В Петербурге гремит ПМЭФ-2026 — главная выставка достижений народного хозяйства, на которой широкими мазками расставляют акценты дальнейшей трудовой деятельности многострадальной российской экономики. Вот и по автопрому прошлись: с десяток премьер показали, среди которых половина — новые бренды. И даже ответ на вопрос, волнующий всех, дали: вернутся ли старые игроки? По немцем — ответ однозначный. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Несмотря на обилие германских фирм, активно работающих и зарабатывающих в России, вопрос автопрома ФРГ, вернее — его возвращения на отечественные прилавки и конвейеры, на данный момент остается закрытым: не ждут. В частности, об этом заявили представители администрации Калужской области, в которой еще несколько лет назад производились автомобили VW.

Руководители региона достаточно однозначно прокомментировали насущную для многих отечественных автомобилистов тему корреспонденту телеграмм-канала Mash: не вернется Volkswagen на российский рынок, а если и захочет — придется вкладывать деньги в новые производства, поскольку старые за «шапку сухарей» никто возвращать не будет. Впрочем, и запросов из Германии пока не поступало.

Будем честны: не удивлены. Немцы готовятся воевать с Россией, а не торговать, поскольку только война способна списать всю ту дикость и безнравственность по отношению к собственным клиентам и партнерам, а также те решения, что бренды из Германии изобразили в России в 2022-2024 годах.

А сегодня, когда рынок начинает успокаиваться и принимать новые условия и вводные, когда российский потребитель и российский же предприниматель нашли, реализовали и отработали новые пути логистики и коммуникации, «явления принца на белом коне» никто не ждет.

Мало будет купить заводы и выстроить сборку — придется убедить партнерскую сеть, а потом, что еще сложнее, заставить клиентов поверить в стабильности услуги. Китайцам вот за 4 года это сделать в полной мере не удалось, хотя заходили с «чистого листа». Получится ли у насоливших всем фрицев?

Более того, законодательное и правоприменительное сообщество настроено к такому камбэку очень негативно. То есть возможным «возвращенцам» придется прорываться еще и через бюрократические заслоны, на что уйдет времени и денег не меньше, чем на строительство завода. Знают ли об этом немцы? Несомненно. Вечное правило о входе за рубль, выходе — за три, и возвращении за 15 рублей сработает на все 100%. И сомневаться не стоит.