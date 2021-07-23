Главное отличие покупателей новых и подержанных автомобилей

Средний возраст покупателей новых машин составил 47 лет, а тех, что приобретают автомобильный секонд-хенд, — 41 год. Такая информация была озвучена во время форума автобизнеса «Used Cars Forum — 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты».

Кроме того, среди покупателей «бэушек», пусть и с небольшим перевесом, но мужчин оказалось немного больше — 70,3% против 67,9%, которые приобрели новые машины. Соответственно женщин — меньше: 29,7% и 32,1%, соответственно.

Кстати, что касается подержанных автомобилей. Растущий спрос на рынке машин с пробегом не отменяет того факта, что задача продать подороже и побыстрее свою «бэушку» не столь проста, как кажется. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о нюансах этого процесса.