Иранцы протестировали УАЗы и оценили их выше китайских конкурентов

Журналисты иранского издания Khodro Bank провели тест-драйвы моделей UAZ Patriot и Pickup. Интерес к российской технике обусловлен тем, что в конце прошлого года, после 25-летнего перерыва, в республику возобновили поставки ульяновских внедорожников. Кстати, кроме перечисленных моделей местным покупателям предлагают и грузовик «Профи».

Эксперты отметили, что дизайн машин «не является уродливым». Более того, он напоминает классические внедорожники Toyota и Mitsubishi родом из 90-х годов.

Что касается двигателя, то главным преимуществом 2,7-литрового бензинового агрегата ZMZ Pro иранцы называют тяговитость. Отмечается также, что конкуренты, которые есть на местном рынке, располагают лишь 2,4-литровыми «движками» и уступают «россиянам» по такой характеристике как величина максимального крутящего момента.

В итоге, журналисты приходят к выводу, что внедорожные способности российских «вездеходов» находятся на очень высоком уровне и не уступают рамным моделям от таких производителей как Jeep, Toyota и Mitsubishi. При этом стоит УАЗ много дешевле: базовый «прайс» начинается от 20 000 долларов.

Что касается потребительских качеств, то они гораздо выше, чем у китайских конкурентов, которые оснащают как менее тяговитыми «атмосферниками», так и наддувными агрегатами объемом 1,5-литра, что вообще никак не подходит для рамного «всепролазы».