УАЗ задумался над возрождением модели «Патриот Спорт»

UAZ Patriot Sport оказался весьма специфическим продуктом: он был на 360 мм короче стандартного, так как его создатели сократили объем багажника и заузили задние двери. Собственно, из-за короткой базы автомобиль скверно управлялся: внедорожник плохо держал прямую, а главное — легко срывался в опасный занос.

Публика восприняла новинку настороженно: в 2010-м короткобазный «Патриот» разошелся тиражом 1762 экземпляра, хотя остальных «уазиков» продали значительно больше — около 9 тысяч «Патриотов» и почти 4 тысячи «Хантеров».

Кроме того, 10 лет назад УАЗ испытывал острейшую нехватку стального листа, поэтому на конвейере остались лишь самые востребованные модели и модификации. Как легко догадаться, «Спорт» в список этих машин не входил.

И вот сейчас УАЗ через соцсети обратился к публике с вопросом: как думаете, была бы востребована такая версия сегодня? Нельзя исключать, что это просто поптыка «раскачать» соцсети. Но, может быть, в Ульяновске действительно рассматривают возможность возобновления выпуска «коротыша», поскольку стандартный «Патриот» стал слишком дорогим.

Интересно, что большинство подписчиков автозавода уверены, что «„Спорт“ — это какой-то огрызок нормального „Патриота“». По мнению пользователей соцсетей, если и запускать авто подобного толка, то он должно быть строго трехдверным.