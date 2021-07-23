В Россию привезут белорусский электромобиль Sidus A01

Как сообщает белорусский портал Onliner, на электромобиль получен сертификат, позволяющий продавать «малыша» на территории Таможенного союза. Машина регистрируется как обычный автомобиль категории «В». Розничная цена составляет 25 000 белорусских рублей, что в пересчете на рубли российские равняется 730 000 «целковых».

Известно, что электромашинка Sidus A01 вовсе не оригинальная белорусская разработка, а один из представителей, выпущенных китайской промышленностью. Правда, наши западные соседи планируют заняться локализацией модели.

В движение микрокар приводит электромотор мощностью около 10 сил, который позволяет машине разгоняться до вполне достаточных 80 км/ч. Запас хода на одном заряде аккумулятора емкостью 9,2 киловатт-часа составляет 120 километров.

А вот российский автопром занимается техникой другого масштаба. На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» марка КамАЗ неожиданно показала двухосный электрический мусоровоз 53198 — как выяснил портал «АвтоВзгляд», это родоначальник нового семейства «Чистогор».