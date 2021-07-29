Lada Largus получит крутую мультимедиа-систему с «Яндекс.Авто»

Согласно документации Роспатента, в центральной консоли «Ларгуса» найдет свое место продвинутая медиасистема Lada Enjoy Pro, которую уже облюбовали другие вазовские модели. В частности, XRAY,Granta и Vesta.

Головное устройство способно отражать на штатном дисплее содержимое смартфонов благодаря Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставлять сервисы от «Яндекс». Правда, работают они, увы, не всегда корректно. В помощь — голосовой ассистент Алиса. Что касается тачскрина, то он может быть в двух вариациях — диагональю семь и восемь дюймов.

Спору нет, что появление свежей «головы» отразится на стоимости «Ларгуса», но за удовольствие, как известно, нужно платить. О ценах и сроках выхода Lada Largus Enjoy Pro будет объявлено позже.