УАЗ начал выпускать дорогущую, но экономичную версию «Патриота»

УАЗ «Патриот» CNG и УАЗ «Пикап» CNG оснащаются битопливным исполнением двигателя «ЗМЗ Про» объемом 2,7 литра — последний способен работать и на бензине, и на метане. Правда, отдачу мотора на газомоторном топливе ульяновцы не раскрывают. Также отметим, что метановые «уазики» оснащаются строго механической коробкой — «автомат» для них не доступен.

Еще один серьезный минус: два огромных 80-литровых композитных баллона смонтированы прямо на полу багажника внедорожника, так что места для поклажи стало меньше. У пикапа пара 50-литровых емкостей установлена на грузовой платформе возле задней стенки кабины. За доплату для обеих моделей доступен третий 50-литровый баллон.

За экономичный «Патриот» просят минимум 1 366 000 рублей — то есть сразу на 302 000 дороже чисто бензиновой машины! УАЗ «Пикап» стоит минимум 1 379 000 «целковых». Так дорого вышло, поскольку УАЗ не поскупился на импортное газобаллонное оборудование от именитых фирм OMWL и EMER.

От себя добавим, что природный газ увеличивает ресурс мотора и снижает стоимость эксплуатации авто. Так, при среднегодовом пробеге в 20 000 км затраты на топливо снижаются до 3 раз. Правда, без государственных субсидий окупаться дорогущее иностранное ГБО все равно будет долго…