Почему в России перестали чинить автомобили со «сквозной коррозией»

Все машины гниют, и это не новость. На юге и в Сибири процессы появления ржавчины проистекают медленнее, а Москва и Питер — самый настоящий «ржавый пояс». Две-три зимы — и в магазин. Маркетинг этим пользуется весьма и весьма успешно: машине три года — пора задумываться о замене. Конечно, ведь вы скоро перестанете платить взносы по кредитам и ездить на ТО к дилеру.
Не отстают и простые СТО: ого, у вас появилась пятно ржавчины, давайте перекрасим весь автомобиль, попутно заменив половину кузовных запчастей на новые. Со сквозной коррозией дела обстоят еще хуже: тут никто даже не предложит отремонтировать — только замена детали. Ну а что тут чинить, дыра же, землю видно.
Однако так дела обстояли не всегда. Еще не забыты времена, когда найти нужную запчасть, пусть даже и подержанную, было непросто: их не имелось в наличии, срок ожидания мог составлять месяцы, а эксплуатировать автомобиль нужно было сегодня. Мастера, не разбалованные богатыми нулевыми и чуть менее успешными десятыми, предлагали ремонт: деталь чистили, шкурили, накладывали стекловолокно, грунтовали, шпаклевали и красили. И служила она потом десятилетиями, ведь грамотно сделанная работа не отваливается и не ржавеет.
Времена поменяли, запчасти из Китая и с разборок заполонили рынок, а у вопроса появилась обратная сторона — финансовая. Провести комплекс ремонтных работ по восстановлению детали со сквозной дырой от ржавчины, да еще и с соблюдением всех регламентов, получив в итоге добротный результат — долго. А зашкурить и споро «облить» готовую деталь — быстро. Поток и «проходняк» рождает доход с куда меньшими усилиями, чем комплексный ремонт. Китайские запчасти дешевы, хотя и не всегда подходят, дурно сделаны и ржавеют в 10 раз быстрее «оригинала». Но кого это волнует, когда работа будет сделана, а деньги получены через два дня, а не через десять?
Добавил масла в огонь и сам автовладелец. Ремонтировать «родное» крыло за рубль или поставить «китай» за копейку? Выбор очевиден, ведь сегодня никто не думает о том, что будет завтра. Скулить и корить «прохиндеев» в интернетах мы будем после. А сейчас — красота, самое время «запостить фоточку». День за днем, год за годом, мастера просто перестали брать машины на восстановление, перейдя на комплексную замену. Быстрее, проще, прибыльнее — закон для бизнеса.
Но тут рубль вновь пробил очередное дно, цены взлетели, запчасти подорожали да и ассортимент, мягко говоря, обнищал. Найти новую «железку» на машину из не массового сегмента все сложнее, дольше и дороже. Приходится разыскивать того, кто умеет ремонтировать, а их мало. Очень мало. А раз мало — значит, стоит каждый из таких мастеров дорого. Замкнутый круг, получается? Ан нет, повторение пройденного. История, как известно, циклична.