Почему в России перестали чинить автомобили со «сквозной коррозией»

Все машины гниют, и это не новость. На юге и в Сибири процессы появления ржавчины проистекают медленнее, а Москва и Питер — самый настоящий «ржавый пояс». Две-три зимы — и в магазин. Маркетинг этим пользуется весьма и весьма успешно: машине три года — пора задумываться о замене. Конечно, ведь вы скоро перестанете платить взносы по кредитам и ездить на ТО к дилеру.

Не отстают и простые СТО: ого, у вас появилась пятно ржавчины, давайте перекрасим весь автомобиль, попутно заменив половину кузовных запчастей на новые. Со сквозной коррозией дела обстоят еще хуже: тут никто даже не предложит отремонтировать — только замена детали. Ну а что тут чинить, дыра же, землю видно.

Однако так дела обстояли не всегда. Еще не забыты времена, когда найти нужную запчасть, пусть даже и подержанную, было непросто: их не имелось в наличии, срок ожидания мог составлять месяцы, а эксплуатировать автомобиль нужно было сегодня. Мастера, не разбалованные богатыми нулевыми и чуть менее успешными десятыми, предлагали ремонт: деталь чистили, шкурили, накладывали стекловолокно, грунтовали, шпаклевали и красили. И служила она потом десятилетиями, ведь грамотно сделанная работа не отваливается и не ржавеет.