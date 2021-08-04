Можно ли серьезно продлить жизнь «автомату» с помощью присадок

Судя по типичным аннотациям на упаковках, практически каждая уважающая себя «присадка для АКП» улучшает плавность переключения передач, снижает вибрации трансмиссии, восстанавливает износ и защищает поверхности трущихся частей механизма, очищает их от загрязнений и так далее в том же духе: сплошные плюсы и полезности при полном отсутствии минусов. Но так ли это на самом деле?

Начнем с того, что чуть ли не основная роль в обеспечении работоспособности АКП принадлежит трансмиссионной жидкости. В мире существует несколько типов этих «масел». Причем почти каждый автопроизводитель требует, чтобы в ту или иную его автоматическую КП заливали жидкость исключительно определенной спецификации.

В ответ на это производители «присадок для автомата» предлагают лить свою химию в любую «коробку», вне зависимости от ее модели, конструктивных особенностей и типа применяемого там масла. Кто в этом случае дурак или жулик — автопроизводитель или изготовитель автохимии — объяснять, думается, не нужно.