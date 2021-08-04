Можно ли серьезно продлить жизнь «автомату» с помощью присадок

Судя по типичным аннотациям на упаковках, практически каждая уважающая себя «присадка для АКП» улучшает плавность переключения передач, снижает вибрации трансмиссии, восстанавливает износ и защищает поверхности трущихся частей механизма, очищает их от загрязнений и так далее в том же духе: сплошные плюсы и полезности при полном отсутствии минусов. Но так ли это на самом деле?
Начнем с того, что чуть ли не основная роль в обеспечении работоспособности АКП принадлежит трансмиссионной жидкости. В мире существует несколько типов этих «масел». Причем почти каждый автопроизводитель требует, чтобы в ту или иную его автоматическую КП заливали жидкость исключительно определенной спецификации.
В ответ на это производители «присадок для автомата» предлагают лить свою химию в любую «коробку», вне зависимости от ее модели, конструктивных особенностей и типа применяемого там масла. Кто в этом случае дурак или жулик — автопроизводитель или изготовитель автохимии — объяснять, думается, не нужно.
Но допустим на время, что присадка не поменяет в худшую сторону параметры трансмиссионного масла. Сможет ли она что-то там «предохранить от износа», «очистить» или «улучшить плавность»?
Предохранять от износа, надо понимать, предполагается поверхности трения зубчатого насоса. Штука в том, что они контактируют, будучи полностью покрыты трансмиссионным маслом и практически не изнашиваются. Но даже этот износ ни на что не влияет при работе «автомата». Хотя бы потому, что любой такой насос в АКП изначально рассчитан с большим запасом производительности. Скорее КП развалится от старости, чем износ зубъев насоса начнет сказываться на ее работоспособности.
«Очистка поверхностей» КП с помощью присадки — это вообще смешно. Если там что-то и загрязняется, то только само трансмиссионное масло — продуктами естественного механического износа. Его и только его требуется очищать в АКП. Для этой цели служит специальный фильтр. И периодическая замена трансмиссионной жидкости.
Улучшение плавности переключения «автомата» с помощью присадок — вообще из области какого-то «шаманства». Чтобы это понять, достаточно вспомнить, что толчки и удары при переключении передач в трансмиссии возникают из-за несвоевременной остановки фрикционных пакетов. Если верить обещаниям в аннотациях к «присадкам АКП», они решают эту проблему. Видимо, путем изменения коэффициента трения у фрикционных дисков.
При этом каким-то загадочным образом остаются неизменными параметры трения у стальных дисков и самой трансмиссионной жидкости! Как реализовать на практике такую филигранную избирательность, вам не скажет ни один специалист по АКП. А кудесники из числа производителей автохимии легко подобный фокус исполняют. Но только на бумаге рекламных буклетов.
Вывод из всего вышесказанного: если вам не жаль денег на покупку сомнительного препарата, а также плевать, что произойдет с АКП, тогда да — лейте в нее приглянувшуюся «присадку». Может, после этого с «автоматом» и не произойдет ничего плохого. При лучшем раскладе.