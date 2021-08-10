КамАЗ ставит в серию убийцу «Валдая» грузовик «Компас»

Старшие версии «Компаса» будут полной массой 9 и 12 тонн и грузоподъемностью 4 и 6 тонн, соответственно. Главным конкурентом этих машин КамАЗ видит не только новоиспеченный «Валдай Next», но и сверхуспешный «Газон» — в стандартной и тяжелой версиях.

Кабинные модели для камазовской новинки будет поставлять JAC, а в основу машины ляжет достаточно простая рама прямого сечения, которую КамАЗ планирует делать своими силами. Дизельные двигатели челнинцам, ориентировочно, поставит Cummins.

Кстати, на вышеупомянутой выставке «Комтранс», скорее всего, также состоится российский дебют нового поколения грузовиков DAF. Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему эта модель резко стала главным хитом европейского рынка тяжелого комтранса.