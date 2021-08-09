Камеры ГИБДД начали штрафовать тысячи водителей за невключенные фары

Пока автомобилисты московского региона обсуждают просочившиеся в СМИ планы властей по «обилечиванию» водителей за неработающие фары в автоматическом режиме, в Нижегородской области этот метод уже вовсю применяется. Оказывается, в Нижнем Новгороде уже месяц как работает камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая выписывает штрафы еще и «за фары». Это комплекс типа «Азимут-3», расположенный на улице Коминтерна.

С момента начала работы в июле этого года, с его помощью уже оформлено порядка 7500 штрафов водителям за невключенные фары. Заметим, что за неработающий ночью ближний свет или дневные ходовые огни, отключенные днем, статья 12.20 КоАП предполагает наказание в виде 500 рублей штрафа.

Напомним, что ряд экспертов в свое время критиковали идею штрафовать за неработающие фары с помощью камер. Они указывали на то, что комплекс автоматической фиксации может ошибиться в случае грязных фар, при наличии блика от солнца, а также может принять за неработающие включенные светодиодные фары, сообщает «Коммерсант».