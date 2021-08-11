Почему ГИБДД отказывается регистрировать LADA Vesta со штатными шинами

В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которым инспектор руководствоваться просто обязан, указаны не только «бюджетные» колеса 185/65 R15, но и вполне «взрослые» 195/55 R16, а также 205/55 R17. Это значит, что на любом из этих комплектов вазовский флагман может перемещаться совершенно легально.

К слову, автовладелец, вооружившись ОТТС, дошел до начальника РЭО, и тот без промедления поручил поставить «проблемную» машину на учет.

Впрочем, мы прекрасно знаем, что у сотрудников придорожной полиции практически всегда найдется способ «докопаться» до автомобилиста. Скажем, в последнее время ГИБДД все чаще находит нестандартные причины для штрафов и прочих санкций в отношении автовладельцев.

Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности об очередной гаишной «новации», когда «полицейский инспекторы дорожного регулирования» начали лишать «прав» за… дополнительные аудиоколонки.