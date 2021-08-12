Geely скоро наладит сборку электромобилей для России

В интервью минскому телеканалу СТВ генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский заявил, что сборка электромобилей силами белорусского автопрома начнется до конца этого года. При этом господин Свидерский уточнил, что первой из аккумялуторных моделей будет именно седан Geometry A.

Как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», специалисты «БелДжи» русифицировали бортовую электронику, провели полный цикл ездовых тестов, а также адаптировали автомобиль к северному климату и зарядной инфраструктуре.

Сейчас несколько автомобилей отправлены на сертификационные испытания по правилам ЕАЭС. Это значит, что новинка будет продаваться во всех странах Таможенного союза: в него, помимо России и Белоруссии, входят Казахстан, Киргизия и Армения. По предварительным данным, предлагать «Геометрию» станут по цене от 2 000 000 рублей.

Кстати, именно представители портала «АвтоВзгляд» первыми в России оценили любопытную разработку инженеров Geely. Подробности — в материале «Тест-драйв китайско-белорусского седана Geometry A по цене Toyota Camry».