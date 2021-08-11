В России резко подорожали «облысевшие» версии LADA Granta

Пока мировой автопром страдает от острейшей нехватки электронных микрочипов, в Тольятти просто убрали из автомобилей те опции, для которых как раз недостает дефицитных микросхем. Скажем, у LADA Granta Comfort Light нет медиасистемы, а руль ставится самый обычный, без кнопок.

Изначально такая покупка позволяла сэкономить от 8 до 20 тысяч честно заработанных рублей. Однако сейчас «Лайты» резко подорожали на сумму от 11 до 22 тысяч «целковых», а потому выглядят не столь выгодным приобретением, как месяц назад.

С другой стороны, «облысевшие» машины есть в наличии на площадках дилеров, а это — в нынешнюю эпоху дилерского деспотизма — дорогого стоит. Притом атвопродавцы предлагают внедрить какую угодно медиасистему, что тоже неплохо.

Кстати, о дилерском деспотизме. Накануне портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал, как бессовестные дилеры взвинчивают цены на Toyota Land Cruiser 300.