Lamborghini представила легендарную модель Countach в новом амплуа

Фото из открытых источников
С момента появления первого спорткара Lamborghini Countach прошло пятьдесят лет. За это время модель стала культовой, и итальянцы решились не останавливаться на достигнутом. В честь юбилея компания представила ее современное прочтение — модель Countach LPI 800−4.
Виктор Васильев

Полноприводное купе весом 1595 килограммов получило ту же гибридную силовую установку, что стоит на модели Sian. Напомним, она представляет собой 6,5-литровый V12 с интегрированным в семиступенчатый «робот» электромотором. Ее суммарная отдача составляет 814 л. с. Countach LPI 800−4 разгоняется до первой сотни всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость равна 355 км/ч.

Итальянцы обещают выпустить всего 112 экземпляров спорткара, а первые клиенты получат свои машины не ранее первого квартала 2022 года. Интересно, что цену производитель пока не называет, но ожидается, что она составит несколько миллионов евро.

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16 августа 2021
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