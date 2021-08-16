Lamborghini представила легендарную модель Countach в новом амплуа

Полноприводное купе весом 1595 килограммов получило ту же гибридную силовую установку, что стоит на модели Sian. Напомним, она представляет собой 6,5-литровый V12 с интегрированным в семиступенчатый «робот» электромотором. Ее суммарная отдача составляет 814 л. с. Countach LPI 800−4 разгоняется до первой сотни всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость равна 355 км/ч.

Итальянцы обещают выпустить всего 112 экземпляров спорткара, а первые клиенты получат свои машины не ранее первого квартала 2022 года. Интересно, что цену производитель пока не называет, но ожидается, что она составит несколько миллионов евро.