В России открылись продажи нового Lexus GX460

В новом варианте исполнения Lexus GX460 обзавелся продвинутой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, эргономичным интерфейсом управления и 10-дюймовым тачпадом. Кроме того, будущие владельцы не лишены возможности использовать сенсорную панель Remote Touch, а благодаря интеграции сервисов от «Яндекс» путешествие в автомобиле станет определенно комфортнее.

Помимо прочего, изменился в сторону практичности блок управления климатической установкой. Эстетику в салоне добавляют полуанилиновая кожа и декоративные вставки из черного дерева с лазерной гравировкой.

В перечень опций включены атмосферная диодная подсветка интерьера и собранный вручную «теплый» мультируль с деревянной окантовкой и кожаным обрамлением.

Ценник на освеженный Lexus GX460 начинается от 5 895 000 рублей. Правда, в условиях всеобщего подорожания, а вместе с тем и дефицита, дилеры наверняка «усилят» эту сумму для клиента при оформлении заказа.