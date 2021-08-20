Audi останавливает заводы из-за нехватки комплектующих

Фото производителя
Немецкий автостроитель столкнулся с серьезными проблемами. Из-за нехватки пресловутых микрочипов Audi «заморозила» производство автомобилей и даже перевела сотрудников на сокращенный режим работы.
Лика Затворная

По информации издания Spiegel, полность остановлен главный сборочный завод в Ингольштадте. А еще на неопределенный срок «забуксовало» производство на предприятии в Неккарзульме.

Проблема с комплектующими уже отразилась на поставках автомобилей Audi. Так, компания не смогла отгрузить около 50 000 машин. Независимые эксперты уверены, что подобные сложности напрямую отразятся, как на финансовых, так и репутационных издержках вроде бы премиального бренда концерна VAG.

Напомним, что нехватка микрочипов затронула и других автопроизводителей. В частности, японские Toyota, Nissan и даже отечественный АВТОВАЗ. Впрочем, волжане нашли способ выкрутиться из ситуации, приступив к сборке своих автомобилей в более простых вариантах исполнения. А вот Audi, вероятно, на подобные меры рассчитывать не приходится.

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20 августа 2021
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