Audi останавливает заводы из-за нехватки комплектующих

По информации издания Spiegel, полность остановлен главный сборочный завод в Ингольштадте. А еще на неопределенный срок «забуксовало» производство на предприятии в Неккарзульме.

Проблема с комплектующими уже отразилась на поставках автомобилей Audi. Так, компания не смогла отгрузить около 50 000 машин. Независимые эксперты уверены, что подобные сложности напрямую отразятся, как на финансовых, так и репутационных издержках вроде бы премиального бренда концерна VAG.

Напомним, что нехватка микрочипов затронула и других автопроизводителей. В частности, японские Toyota, Nissan и даже отечественный АВТОВАЗ. Впрочем, волжане нашли способ выкрутиться из ситуации, приступив к сборке своих автомобилей в более простых вариантах исполнения. А вот Audi, вероятно, на подобные меры рассчитывать не приходится.