Porsche Taycan обновилcя и увеличил запас хода

Немецкие инженеры добавили Taycan систему, которая улучшает управление температурой и процессом зарядки. То есть она нагревает батарею, чтобы сократить время стоянки у зарядной станции. А за счет того, что при обычном движении передний электромотор почти полностью отключается, а на остановках обесточивается весь силовой агрегат, вырос и запас хода.

В списке опций спорткара появился автопарковщик, который может сам запарковать автомобиль с помощью ультразвуковых датчиков и камер. При этом водителю не обязательно сидеть в машине. Он может активировать эту функцию со смартфона.

Кроме этого, информационно-развлекательная система наконец-то стала поддерживать софт Android Auto, а навигация быстрее строит маршруты, к тому же она получила новую графическую оболочку.

Что касается начала продаж, то обновленный «Тайкан» должен появиться у дилеров уже в сентябре 2021 года.