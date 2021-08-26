Audi отзывает в России четыре модели из-за небезопасных подушек безопасности

Справедливости ради стоит отметить, что речь идет об автомобилях 1996—2000 годов выпуска. Иными словами, в этих машинах и без травмоопасных «эйрбегов» могут возникать различные технические проблемы.

Между тем, немцы обеспокоились здоровьем автовладельцев, предложив им посетить дилеров для проведения диагностики механизма подушек безопасности и устранения возможных неполадок. Разумеется, сервисные работы для клиентов будут абсолютно бесплатными.

В общей сложности под отзыв подпадают 527 автомобилей. Среди них, как уже было сказано, «зажигалка» Audi TT, а также Audi A4, A6 и A8. Узнать о необходимости посещения автосервиса можно на сайте Росстандарта, указав VIN-номер транспортного средства.