Audi отзывает в России четыре модели из-за небезопасных подушек безопасности

Фото из открытых источников
Немецкий автостроитель приглашает в дилерские центры владельцев автомобилей Audi TT, A4, A6 и A8 по причине возможных неполадок подушек безопасности, в связи с чем вероятен риск получения травм. Проблема кроется в газогенераторе, который мог попросту износиться.
Мирон Горин

Справедливости ради стоит отметить, что речь идет об автомобилях 1996—2000 годов выпуска. Иными словами, в этих машинах и без травмоопасных «эйрбегов» могут возникать различные технические проблемы.

Между тем, немцы обеспокоились здоровьем автовладельцев, предложив им посетить дилеров для проведения диагностики механизма подушек безопасности и устранения возможных неполадок. Разумеется, сервисные работы для клиентов будут абсолютно бесплатными.

В общей сложности под отзыв подпадают 527 автомобилей. Среди них, как уже было сказано, «зажигалка» Audi TT, а также Audi A4, A6 и A8. Узнать о необходимости посещения автосервиса можно на сайте Росстандарта, указав VIN-номер транспортного средства.

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26 августа 2021
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