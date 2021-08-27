Goodyear празднует успех в Ле-Мане

Участникам гоночного класса LMP2, Goodyear предоставила покрышки серии Eagle F1 SuperSport для умеренной и влажной погоды. Примечательно, что одна из команд прошла 650 км на одном комплекте этих шин в условиях невысокой температуры ночью, что показало надежность и потенциал сликов Goodyear Eagle F1 SuperSport.

Как рассказали пилоты, шины оказались стабильны на трассе, а также способны выдерживать огромные нагрузки, которые накладывает изнурительный суточный марафон.

Кстати, кроме гоночных покрышек, под брендом Eagle F1, компания предлагает и высокоскоростные шины для дорожных автомобилей в широкой линейке типоразмеров.