Goodyear празднует успех в Ле-Мане

Фото из открытых источников
Победа в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» стала самым крупным успехом шинников из Goodyear после возвращения в мировой автоспорт два года назад. Машины гоночного класса LMP2 были «обуты» в новую линейку гоночных покрышек Goodyear Eagle F1 SuperSport.
Виктор Васильев

Участникам гоночного класса LMP2, Goodyear предоставила покрышки серии Eagle F1 SuperSport для умеренной и влажной погоды. Примечательно, что одна из команд прошла 650 км на одном комплекте этих шин в условиях невысокой температуры ночью, что показало надежность и потенциал сликов Goodyear Eagle F1 SuperSport.

Как рассказали пилоты, шины оказались стабильны на трассе, а также способны выдерживать огромные нагрузки, которые накладывает изнурительный суточный марафон.

Кстати, кроме гоночных покрышек, под брендом Eagle F1, компания предлагает и высокоскоростные шины для дорожных автомобилей в широкой линейке типоразмеров.

летние шины, шины, автоспорт
27 августа 2021
2