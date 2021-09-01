Стоит ли покупать новый автомобиль сегодня, или лучше подождать

Хотя если говорить о цене новых авто, то она, скорее всего, падать не будет. Скорее — наоборот, еще и подрастет к тому времени. Просто потому, что, как считает эксперт маркетплейса «Банкавто» Сергей Власов, производители не будут снижать стоимость автомобилей:

– Это, — утверждает г-н Власов, — связано с курсами валют и необходимостью компенсировать упущенные в период простоя доходы. Кроме того, Центральный Банк России недавно поднял ключевую ставку, поэтому в скором времени и кредиты, в том числе и на покупку авто, станут дороже для заемщиков. Поэтому для тех, кто утвердился в намерении приобрести или поменять автомобиль, единственно верным решением в настоящее время является оперативная покупка. Ожидание в сложившейся рыночной ситуации станет неудачной стратегией'.

С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что отложенный спрос, о котором шла речь выше, уже, фактически удовлетворен. Косвенное тому подтверждение — падение июльских автопродаж на 6,5%. Да и ситуация с дефицитом микрочипов в будущем году разрешиться, и конвейеры заработают на полную мощность.

В итоге, даже если официальные прайсы автопроизводителей и не упадут, то уже сами дилеры почувствуют острую нехватку покупателей и, скорее всего, будут, как в старые добрые времена, завлекать нас с вами приличными скидками. То есть, может быть и не стоит бежать за дорогим авто, воспользовавшись не менее дорогим автокредитом, а все же подождать.

Впрочем, выбор, как всегда, за вами…