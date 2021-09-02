Калужский завод Volkswagen останавливает производство

— В связи со сложившейся ситуацией, объем производства компании в сентябре будет снижен. По предварительным данным, производство в Калуге будет приостановлено со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября, — заявили в пресс-службе российского офиса VW.

В компании пояснили, что с начала текущего года серьезная нехватка производственных мощностей в полупроводниковой промышленности обернулась большими сложностями в обеспечении автосборочных заводов электронными комплектующими. Сложившаяся ситуация затронула и российский завод Volkswagen.

Напомним, что в течении 2021 года АВТОВАЗ неоднократно останавливал свои конвейеры из-за срывов поставок электронных комплектующих, вызванных, в свою очередь, проблемами у производителей микрочипов, сообщает «Интерфакс».