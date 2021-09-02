Почему японцам понравилось качество российских двигателей Mazda

Так, на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» появился новый цех механической обработки головки блока цилиндров. С запуском новой очереди уровень локализации двигателей станет намного выше! А себестоимость, наоборот, ниже.

Новый цех представляет собой полностью роботизированное производство, куда входят 22 единицы высокотехнологичного автоматизированного оборудования и 5 единиц оборудования для контроля качества обработки.

Очевидно, что японскую сторону (которая, повторим, потребляет немалую часть агрегатов дальневосточной сборки) устраивают высокое качество моторов при их разумной цене. А значит, ДВС российской сборки будут и дальше отгружаться нашим восточным соседям.

А вдобавок компания «Соллерс Авто» готовится начать выпуск электромобилей и батарей для них там же, во Владивостоке. А все потому, что россиянам пообещали огромные скидки на вольт-амперную технику, выпущенную в России.