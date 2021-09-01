АВТОВАЗ резко задрал цены на автомобили LADA

Итак, LADA Granta прибавила 14 000, а LADA Vesta — 25 000 рублей. Классическая Niva Legend стала дороже на 17 000, а более современная Niva Travel — на 24 000 «целковых». Сильнее всего подорожал XRAY, на который маркетологи разом «накинули» 31 000, а к ценнику родственного универсала Largus приписали 19 000.

В итоге, на автомобили LADA сейчас установлены следующие цены: Granta — 545 900; XRAY — 761 900; Largus — 768 900; Vesta — 783 900 рублей. За Niva Legend попросят 649 900, а за Niva Travel — 820 900 «вечнодеревянных».

Впрочем, рекомендованные цены — это одно, а фактические — совсем другое. Скажем, за топовые версии «Гранты» дилеры, совершенно не стесняясь, требуют отдать больше миллиона рублей! И среди россиян — на удивление — находятся желающие подчиниться этим требованиям…

Вообще, коронавирусные проблемы с микроэлектронными компонентами в мировом автопроме привели к расцвету полузаконных способов обогащения отечественных продавцов новых машин. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об основных из них.