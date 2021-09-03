Новую LADA Niva Travel «вылечили» от неприятной неисправности

В частности, если верить клубам ниваводов, новые фонари часто запотевали после мойки — то есть внутри корпуса образовывался конденсат. Общественность быстро постановила, что причина — в негерметичности самого изделия.

Чтобы решить проблему, поставщик продукции, вязниковский завод ОСВАР, установил новую роботизированную линию для склейки стекла и корпуса фонаря. Соответственно, проблема повышенной «потливости» оптики должна быть решена.

Кстати, а почему мы вообще любим и покупаем старую, хотя и не всегда добрую Chevrolet Niva? Ответ будет банальным, но абсолютно верным: за неприхотливость в эксплуатации, дешевизну в обслуживании и завидные внедорожные повадки.

А за что нам следует ее ненавидеть? Портал «АвтоВзгляд» выяснил это в ходе бескомпромиссного тест-драйва старушки «Шнивы» в свеженьком костюмчике Travel от кутюрье бренда LADA.