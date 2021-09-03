Российские дилеры открыли прием заказов на новый Infiniti QX55

Созданный по мотивам знаменитой «кепки» FX кроссовер в купеобразном кузове готов обрести своих владельцев. Официальные дилеры японской марки приступили к оформлению заявок на покупку нового Infiniti QX55. Правда, первые автомобили доберутся до своих заказчиков не раньше ноября.

Примечательно, но новинка успела подорожать еще до появления «живых» экземпляров. На момент объявления цены топовой версии кроссовера, прайс ограничивался 4 445 000 рублей. Сейчас же авто в максимальной комплектации дилеры не отдадут дешевле 4 700 000 рублей.

А вот в первоначальном варианте исполнения QX55 по-прежнему попросит за себя 4 170 000 рублей, но ждать такую машину придется гораздо дольше. Да и на момент ее приезда ценник может сильно измениться. Причем не в пользу потребителя.

Напомним, что новый Infiniti QX55 оснащен 249-сильным мотором с изменяемой степенью сжатия вкупе с вариатором, распределяющим мощность на обе оси.