Renault выпустит совершенно новую модель

Обещано, что Renault 5 станет одним из самых недорогих автомобилей на электротяге. Это будет миниатюрная городская модель, внешне стилизованная под культовую «пятерку», которую принято считать одним из шедевров автомобильного дизайна, вышедших под брендом Renault.

В основу новинки ляжет платформа СMF-BEV, созданием которой сейчас занимается Renault. Заявлено, что такая «тележка» окажется на 33% дешевле нынешнего хэтчбека Zoe! При этом максимальная дальность хода готовой машины составит внушительные 400 км по циклу WLTP.

Впрочем, для россиян пресловутая «электрическая мобильность» кажется чем-то ужасно далеким… Поэтому другая новинка компании, универсал Dacia Jogger, что через пару лет вполне может оказаться и в салонах наших дилеров, куда интереснее.