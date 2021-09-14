На Украине продают «останки» Львовского автобусного завода

В марте 2013 года тогдашнее руководство холдинга «ЛАЗ» планировало перенести из Львова в Днепродзержинск (сейчас — Каменское) производство городских и пригородных автобусов, для чего даже начался монтаж конвейера. Но все закончилось плачевно — сейчас бывшая промышленная площадка представляет собой пустые безжизненные корпуса… Сам ЛАЗ — тоже давно банкрот.

И вообще, от украинского автопрома осталось немногое. Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что тамошняя ВСУ, лелея мечту избавиться от техники советского и российского происхождения, призвала местных промышленников разработать «легковой автомобиль повышенной проходимости».

С заданием справилась только одна компания. Да и то — в весьма своеобразном формате: фирма «Украинская бронетехника» выкатила… слегка доработанный Toyota Hilux, не постеснявшись указать, что автомобиль «удалось создать в рекордные сроки».