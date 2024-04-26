«Москвич» отказался от поисков нового партнера

В России в последнее время все меняется очень быстро, но чтобы настолько! Вот, например, в марте этого года МАЗ «Москвич» рассчитывал поправить свои финансовые показатели за счет сотрудничества с еще одной китайской маркой. А уже в апреле от этих планов отказался.

Генеральный директор КамАЗ, который выступает в роли технологического партнера «Москвича», Сергей Когогин в начале года заявил, что компания выйдет на безубыточность при выпуске не менее чем 40 000 транспортных средств ежегодно. На 2024-ый запланировано производство 26 000 машин, так что об улучшении финансовых показателей не может быть и речи.

И вот, как сообщает ТАСС, не стоит ждать от «Москвича» и работы с новыми компаниями. Все тот же Сергей Когогин прямо заявил, что «мы не ищем никакого партнера, занимаемся развитием продукта, который есть». С учетом такого подхода и озвученных планов можно сделать вывод, что бремя поддержания российского автопроизводителя на плаву ляжет, по традиции, на столичный бюджет.