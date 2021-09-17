Газовый универсал LADA Largus избавили от главного недостатка

LADA Largus CNG делает не АВТОВАЗ, а его производственный партнер тольяттинская компания АТС. Специалисты последней, наконец, решились избавиться от огромного газового баллона, занимавшего добрую половину багажника: вместо одной емкости на машину поставят пару баллонов, которые будут закреплены под днищем автомобиля.

В ближайшие недели новинка пройдет сертификационные испытания, а сборка перекомпанованных универсалов и фургонов старует уже после наступления нового года. В плане характеристик ничего не изменится: на бензине двигатель будет выдавать 106, а на метане — 96 сил.

Кстати, когда АВТОВАЗ провел большую модернизацию семейства LADA Largus, основные пункты обновленческой программы были широко разрекламированы и самим автогигантом, и представителями СМИ: форсированный восьмиклапанный мотор, подправленная внешность, улучшенный интерьер. Однако за скобками осталось несколько важных моментов, которые точно не оставят без внимания фанаты этой модели. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие именно.