Электрохетчбэк Geometry C приехал в Белоруссию: ждать ли в России?

Так, из китайского порта Сяминь ушла первая партия из сотни электромобилей Geometry C для рынков Белоруссии и Израиля. В этих странах принято более 2000 заказов, хотя понятно, что основную часть заявок приняли израильские дилеры.

Geometry C — это хетчбэк длиной 4432 мм, то есть типичный представитель так называемого «гольф-класса». Ему полагается электромотор на 204 силы, который может быть запитан от батареи 53 кВт∙ч или 70 кВт∙ч. Соответственно, пробег на одной зарядке варрьируется от 400 до 550 км.

К белорусским продавцам революционная новинка попадет до конца года. И если продажи аккумуляторной пятидверки будут хорошими, то российский офис Geely привезет «Геометрию» и в наши края… Впрочем, если такое и случится, то точно нескоро.

Скажем, в прошлом году порталу «АвтоВзгляд» представители китайского бренда говорили следующее: если Россия, Белоруссия и Казахстан будут готовы ежегодно принимать по 5000 таких машин, то «Геометрия» встанет на конвейер минского завода «БелДжи». И тогда ее будет реально продавать по цене около 2 000 000 рублей.

А пока на российском рынке стартовали «живые» продажи другой новинки — кроссовера Geely Atlas Pro. Автопроизводитель позиционирует его, как семейный автомобиль с просторным салоном и богатым оснащением. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.