Электрохетчбэк Geometry C приехал в Белоруссию: ждать ли в России?

Фото производителя.
Два года назад всесильный концерн Geely создал бренд Geometry (то есть «Геометрия»), под которым решили выпускать продвинутые электромобили. Первенцем марки оказался седан А, компанию которому вскоре составил соплатформенный хетчбэк С. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», первая партия пятидверок только что отправилась на просторы бывшего СССР. Но не в Россию, а в соседнюю Белоруссию.
Алексей Кованов

Так, из китайского порта Сяминь ушла первая партия из сотни электромобилей Geometry C для рынков Белоруссии и Израиля. В этих странах принято более 2000 заказов, хотя понятно, что основную часть заявок приняли израильские дилеры.

Geometry C — это хетчбэк длиной 4432 мм, то есть типичный представитель так называемого «гольф-класса». Ему полагается электромотор на 204 силы, который может быть запитан от батареи 53 кВт∙ч или 70 кВт∙ч. Соответственно, пробег на одной зарядке варрьируется от 400 до 550 км.

К белорусским продавцам революционная новинка попадет до конца года. И если продажи аккумуляторной пятидверки будут хорошими, то российский офис Geely привезет «Геометрию» и в наши края… Впрочем, если такое и случится, то точно нескоро.

Скажем, в прошлом году порталу «АвтоВзгляд» представители китайского бренда говорили следующее: если Россия, Белоруссия и Казахстан будут готовы ежегодно принимать по 5000 таких машин, то «Геометрия» встанет на конвейер минского завода «БелДжи». И тогда ее будет реально продавать по цене около 2 000 000 рублей.

А пока на российском рынке стартовали «живые» продажи другой новинки — кроссовера Geely Atlas Pro. Автопроизводитель позиционирует его, как семейный автомобиль с просторным салоном и богатым оснащением. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.

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20 сентября 2021
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