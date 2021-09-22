5 новых недорогих кроссоверов на российском рынке

Фото: АвтоВзгляд
Говорить о бюджетном сегменте автомобилей на российском рынке в текущих реалиях приходится со слезами на глазах. Виной тому — подорожание всего и вся. И если не так давно мы в качестве недорогих кроссоверов рассматривали изделия за миллион с небольшим, то сегодня в ряде случаев придется добавлять к ценникам еще столько же.
Портал «АвтоВзгляд»

Рынок диктует автопрому новые правила игры. Дефицит, всеобщее подорожание, узаконенное мошенничество дилеров — таковы нынешние реалии. Что, впрочем, не мешает автопроизводителям выводить на рынок новые продукты.

Портал «АвтоВзгляд» отобрал из свежачка в сегменте SUV пятерку самых доступных. Если вы еще не разбили свою копилку в ожидании чуда, то время пришло. А вот чуда, увы, ждать не приходится. Будет еще дороже!

Подробнее — в эксклюзивном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд»: приятного прослушивания.

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22 сентября 2021
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