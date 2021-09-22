Автомобили

Автопром 5 новых недорогих кроссоверов на российском рынке Фото: АвтоВзгляд

Говорить о бюджетном сегменте автомобилей на российском рынке в текущих реалиях приходится со слезами на глазах. Виной тому — подорожание всего и вся. И если не так давно мы в качестве недорогих кроссоверов рассматривали изделия за миллион с небольшим, то сегодня в ряде случаев придется добавлять к ценникам еще столько же.