5 новых недорогих кроссоверов на российском рынке

Рынок диктует автопрому новые правила игры. Дефицит, всеобщее подорожание, узаконенное мошенничество дилеров — таковы нынешние реалии. Что, впрочем, не мешает автопроизводителям выводить на рынок новые продукты.
Портал «АвтоВзгляд» отобрал из свежачка в сегменте SUV пятерку самых доступных. Если вы еще не разбили свою копилку в ожидании чуда, то время пришло. А вот чуда, увы, ждать не приходится. Будет еще дороже!
Подробнее — в эксклюзивном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд»: приятного прослушивания.
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