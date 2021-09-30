Lexus готовит продажи нового LX ко дню рождения модели

Официальных сроков появления четвертого поколения Lexus LX на российском рынке пока, увы, не называлось. Однако рискнем предположить, что премьера внедорожника случится до конца 2021 года, а в продажу он поступит в начале 2022-го.

Согласно инсайдерским данным, новый LX получит гибридную силовую установку на основе бензинового V6, который в паре с электродвижком сможет выдавать немногим меньше 500 сил. Разумеется, не лишат потребителей и традиционных моторов. Трансмиссия — десятидиапазонный гидромеханический «автомат».

Соплатформенник недавно дебютировавшего в России Toyota Land Cruiser 300 обзаведется полностью оригинальным интерьером, крутой мультимедиа и целым каскадом систем комфорта и безопасности. Ожидается, что рядом функций в автомобиле можно будет управлять дистанционно через смартфон. Впрочем, о спецификациях и ценах для нашего рынка мы, вероятно, узнаем совсем скоро.

Стоит добавить, что Lexus LX пользуется в России стабильной популярностью — вне зависимости от версии и года выпуска, обладая самым высоким индексом остаточной стоимости в классе люксовых SUV — 82,77%.