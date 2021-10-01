Китайцы придумали способ, как ездить на электромобилях без зарядки батарей

Фото производителя
​Китайская Geely предложила владельцам электрокаров любопытную услугу. Отныне пользователям автомобилей на электротяге не придется заряжать свои транспортные средства и тратить на это время. Достаточно просто заменить севший аккумулятор на новый.
Мирон Горин

К 2025 году азиаты планируют открыть свыше 5000 станций по замене батарей. Для того, чтобы перекинуть севший аккумулятор на заряженный, работникам такого автосервиса понадобится меньше минуты. Согласитесь, практично, удобно, а главное — быстро.

Получить услугу можно, зарегистрировавшись в автоматическом режиме, а сама процедура даже не потребует от водителя покинуть автомобиль.

Первая станция, работающая по технологии E-Energee, которую Geely уже успешно запатентовала, открылась в китайском Чунцине. Как думаете, появится у нас такая в Сколково?

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, технология, электромобили, аккумулятор
1 октября 2021
56