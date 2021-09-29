Владельцам каких автомобилей придется с 1 октября проходить техосмотр по-новому

Прежде всего, нужно «отделить мух от котлет». Поэтому сразу скажем, что вопрос отмены ТО для легковых машин «физиков» пока еще не решен: проект поправок в соответствующие законодательные акты только внесен в Госдуму. И совершенно неизвестно, когда депутаты его примут, в каком виде примут, и примут ли вообще. Ведь выборы уже позади, а выполнения предвыборных обещаний можно ждать вечность.

Как бы то ни было, но дата 1 октября в теме обязательного техосмотра автомобилей возникла не спроста. Дело в том, что у нас в стране, если кто не в курсе, весной этого года случилась реформа этой системы. Для водителей она, фактически, свелась к тому, что пропала возможность покупать бессмысленную по своей сути диагностическую карту, свидетельствующую о прохождении ТО. Теперь для ее получения однозначно придется ехать на своей машине в пункт гостехосмотра и платить там деньги за осмотр своего исправного авто.

Но непосредственно перед тем, как новый порядок ТО должен был вступить в силу 1 марта этого года, власти внезапно для себя узнали: пунктов техосмотра в России катастрофически мало и они не в состоянии справиться с наплывом желающих пройти ТО.