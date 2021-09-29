Владельцам каких автомобилей придется с 1 октября проходить техосмотр по-новому

Прежде всего, нужно «отделить мух от котлет». Поэтому сразу скажем, что вопрос отмены ТО для легковых машин «физиков» пока еще не решен: проект поправок в соответствующие законодательные акты только внесен в Госдуму. И совершенно неизвестно, когда депутаты его примут, в каком виде примут, и примут ли вообще. Ведь выборы уже позади, а выполнения предвыборных обещаний можно ждать вечность.
Как бы то ни было, но дата 1 октября в теме обязательного техосмотра автомобилей возникла не спроста. Дело в том, что у нас в стране, если кто не в курсе, весной этого года случилась реформа этой системы. Для водителей она, фактически, свелась к тому, что пропала возможность покупать бессмысленную по своей сути диагностическую карту, свидетельствующую о прохождении ТО. Теперь для ее получения однозначно придется ехать на своей машине в пункт гостехосмотра и платить там деньги за осмотр своего исправного авто.
Но непосредственно перед тем, как новый порядок ТО должен был вступить в силу 1 марта этого года, власти внезапно для себя узнали: пунктов техосмотра в России катастрофически мало и они не в состоянии справиться с наплывом желающих пройти ТО.
По этой причине, а также в связи с тяготами коронавируса, было судорожно принято постановление Правительства РФ от 27 февраля 2021 года № 275. Оно продлевало на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года, период действия старых диагностических карт, срок действия которых истекал с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.
Иными словами, владельцам всех т/с, действие карт которых заканчивался между этими датами, разрешили, фактически, продлить их «срок годности» еще на полгода. То есть, если карта формально действовала до 1 августа 2021 года, то сейчс она считается легитимной до 1 февраля 2022 года. А если срок ранее пройденного ТО подходил к 1 октября, то можно на совершенно законных основаниях ехать за следующей диагностической картой не ранее 1 апреля 2022 года.
Оговоримся, что такой порядок установлен только в отношении легковых машин частных лиц, которые не участвуют в коммерческих перевозках. На грузовики, автобусы и такси отсрочка ТО до 1-го октября не распространяется.