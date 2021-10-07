Как Mercedes-Benz навязывает главам государств новый S-класс

По этому случаю на фирменном сайте Mercedes-Benz появился обширный релиз, дополненный фотографиями и видеороликами. В нем уточняется, что новинка адресована главам государств и крупным бизнесменам, которые без каких-либо опасений могут доверить свою жизнь новой версии люксовой модели, так как она отличается «особой защитой».

Под особой защитой понимается следующее: автомобиль выдержит обстрел бронебойно-зажигательным пулями 7,62х54 мм из российской винтовки СВД, а также защитит пассажиров от автоматных очередей и подрыва 120 кг тротила возле машины.

Мерседесовцы уточняют, что для сертификации броневика применялись сверхсовременные биофиделические манекены — это фигуры людей, что особенно реалистично имитируют человеческое тело со всей структурами, костями и тканями.

Новый Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC уже доступен для заказа, но отдать за него попросят 547 000 евро — это, между прочим, аж 47 500 000 рублей. Вот уж воистину автомобиль для «глав государств и крупных бизнесменов».

Тем обиднее, что главный конкурент немецкого лимузина — проект Aurus, который многим привычнее называть «Кортежем» — продолжает оставаться главным долгостроем отечественного автопрома. Ведь до серийного производства машин (вопреки многочисленным обещаниям) дело до сих пор не дошло.