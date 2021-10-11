Haval внезапно вернул россиянам рамный внедорожник Н5

Сейчас на заводе под Тулой делают очередную партию внедорожников. Но, похоже, это будет действительно финальный тираж модели: в Россию недавно пришла заключительная партия машинокомплектов, из которой как раз собираются финальные экземпляры. Причем — по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Напомним, что Haval H5 — тот самый убийца «уазиков», что долгое время продавался на нашем рынке под именем Great Wall Hover H5. Впрочем, в последнее время россияне резко охладели к рамным вездеходам, все чаще выбирая более практичные и менее прожорливые кроссоверы.

Например, марка Foton недавно свернула продажи внедорожников Sauvana и пикапов Tunland — в свое время их тоже называли серьезными конкурентами ульяновского «Патриота». Ну, и сам «Патриот» теряет поклонников… Притом их отток настолько силен, что над Ульяновским автозаводом домокловым мечом висит угроза закрытия.