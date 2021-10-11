Haval внезапно вернул россиянам рамный внедорожник Н5

Фото производителя.
Весной 2020 года на заводе под Тулой начался выпуск рамных внедорожников Haval H5, Но спустя без малого год года модель сошла со сцены. Из-за низкого спроса китайцы посчитали, что россиянам нужна принципиально другая модель — кроссовер Jolion. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», H5 неожиданно ждет прощальная гастроль.
Алексей Кованов

Сейчас на заводе под Тулой делают очередную партию внедорожников. Но, похоже, это будет действительно финальный тираж модели: в Россию недавно пришла заключительная партия машинокомплектов, из которой как раз собираются финальные экземпляры. Причем — по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Напомним, что Haval H5 — тот самый убийца «уазиков», что долгое время продавался на нашем рынке под именем Great Wall Hover H5. Впрочем, в последнее время россияне резко охладели к рамным вездеходам, все чаще выбирая более практичные и менее прожорливые кроссоверы.

Например, марка Foton недавно свернула продажи внедорожников Sauvana и пикапов Tunland — в свое время их тоже называли серьезными конкурентами ульяновского «Патриота». Ну, и сам «Патриот» теряет поклонников… Притом их отток настолько силен, что над Ульяновским автозаводом домокловым мечом висит угроза закрытия.

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11 октября 2021
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