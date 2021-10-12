LADA прекратит выпуск «длинной» версии классической «Нивы»

Фото производителя.
В 1996 году АВТОВАЗ, наконец, исполнил давнюю мечту ниваводов, выпустив на рынок длиннобазную версию «Нивы». Модель 2131 была на 500 мм длиннее стандартной трехдверки, а потому получила пятидверный кузов. Однако, с переходом бывшей Chevrolet Niva под крыло марки LADA, выпуск «тридцать первой» решено прекратить.
Алексей Кованов

Как уточняет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», до конца ноября АВТОВАЗ прекратит сборку пятидверного варианта классической LADA Niva Legend. В производственном плане на декабрь модели 2131 уже нет, однако некоторое количество машин из ранее заготовленных кузовов все-таки может быть изготовлено.

Кстати, в исторически сложившейся системе координат госзаказы распределялись по простому и понятному принципу: легковушки делает АВТОВАЗ, а когда нужна проходимая техника — для сельских медиков, полиции или армии — в дело вступает УАЗ.

Но сейчас ситуация неожиданно изменилась.АВТОВАЗ получил огромный государственный заказ на 1 500 внедорожников Lada Niva Travel, поэтому выпуск всей линейки Legend на некоторое время пришлось останновить — что помешало своевременному старту внедорожной версии Bronto.

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12 октября 2021
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