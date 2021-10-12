LADA прекратит выпуск «длинной» версии классической «Нивы»

Как уточняет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», до конца ноября АВТОВАЗ прекратит сборку пятидверного варианта классической LADA Niva Legend. В производственном плане на декабрь модели 2131 уже нет, однако некоторое количество машин из ранее заготовленных кузовов все-таки может быть изготовлено.

Кстати, в исторически сложившейся системе координат госзаказы распределялись по простому и понятному принципу: легковушки делает АВТОВАЗ, а когда нужна проходимая техника — для сельских медиков, полиции или армии — в дело вступает УАЗ.

Но сейчас ситуация неожиданно изменилась.АВТОВАЗ получил огромный государственный заказ на 1 500 внедорожников Lada Niva Travel, поэтому выпуск всей линейки Legend на некоторое время пришлось останновить — что помешало своевременному старту внедорожной версии Bronto.