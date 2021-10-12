Почему Toyota отложила выпуск нового Land Cruiser Prado

О том, что «Прадик» не появится ни в 2022-м, ни в 2023-м, сообщает японское издание Best Car со ссылкой на свои источники внутри компании. Притом журналисты подчеркивают: модель текущей серии J150 продолжает пользоваться высоким спросом, несмотря на немолодой возраст конструкции.

Кстати, прошлым летом Toyota провела очередную модернизацию нынешнего Prado, отрядив ему доработанный дизель, который до этого дебютировал на моделях Hilux и Fortuner. То есть, несмотря на 12-летний возраст, машина не остается без обновлений.

А вот «Русский Prado», как прозвали проект возможной модернизации уазовского «Патриота», похоже, уже никогда не доберется до заводского конвейера… Хотя проект, как выяснил портал «АвтоВзгляд», по указанию высочайшего руководства УАЗа вдруг извлекли из запасников