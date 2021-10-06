Эксперты назвали ТОП-10 подержанных машин, которые есть смысл покупать

Любопытно, что британцы не просто составили некий рейтинг, а подробно описали все плюсы и минусы каждой машины! Впрочем, мы ограничимся лишь небольшой выжимкой из объемистой публикации наших британских коллег, в которой они исследовали модели, актуальные для нашего рынка.

Итак, на первом месте оказался Renault Duster 2012—2018 годов выпуска, который эксперты признали «наименее затратным вариантом, чтобы иметь внедорожник». Из минусов же авторы статьи отметили шумный дизель, отсутствие современных электронных ассистентов и небогатое стандартное оснащение.

Opel Astra 2016—2021 годов назван «отличным семейным автомобилем», у которого из недостатков заявлена только «не самая высокая остаточная стоимость». Плюс сама модель считается менее престижной и желанной, чем Volkswagen Golf, но это, согласитесь, дело вкуса.

Наконец, если вам нравится идея экологически дружелюбного автомобиля, то составители списка рекомендуют взглянуть на полностью электрический Nissan Leaf 2011—2017 годов. Но надо понимать, что модель огрочит малой дальнобойностью и долгой перезарядкой.

Об остальных участниках ТОП-10 — в режиме телеграфа.Четыертое и пятое место заняли Kia Cee’d 2012—2018 и Skoda Yeti 2009—2017, а далее по писку следуют Lexus IS 2013—2020, BMW 4 Gran Coupe 2014—2021, Ford Focus 2011—2018, SEAT Leon 2013—2020 и Honda CR-V 2012—2018.

Вообще, есть распространенное мнение, что «новые машины покупают только дураки»: дескать, зачем тратить огромные деньги, когда через 3—4 года этот автомобиль, став подержанным, обойдется дешевле. Оставим подобные доводы на совести фанатов четырехколесного секонд-хенда, а сами посмотрим, при каком пробеге россияне стараются избавиться от своего транспорта.