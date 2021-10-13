Чем новейший «ультра-круиз» от GM отличается от обычного круиз-контроля

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на момент запуска Ultra Cruise покроет более 3 млн километров дорог по Соединенным Штатам и Канаде. Клиенты смогут путешествовать, не трогая руль руками, почти по любой дороге, включая городские магистрали, улицы микрорайонов, асфальтированные сельские дороги и, конечно, крупные шоссе.

В линейке GM будут сочетаться две системы: Super Cruise, доступный на автомобилях массового спроса, и Ultra Cruise, предназначенный для премиальных моделей.

Так, «ультра-круиз» умеет следовать навигационным маршрутам; соблюдать ограничения скорости, выполнять смену полосы движения, поворачивать и многое другое.

Объявлено, что новая технология появится на автомобилях GM в 2023 году, при этом Cadillac станет первым брендом, на моделях которого будет реализована такая система.

Между тем, Chevrolet и Cadillac бьют рекорды продаж на падающем российском рынке. Повышенный интерес покупателей обусловлен выводом на рынок компактного кроссовера Trailblazer и внедорожника Tahoe нового поколения, поступившего в шоу-румы летом.