Почему мотор вдруг резко может перестать прогреваться до рабочей температуры

Погода — погодой, но бензиновый ДВС должен прогреваться достаточно быстро даже в сильные морозы, которые еще не наступили. Дизель, ясное дело, подойдет к рабочей температуре только под нагрузкой, но что не так с «бензином»? Мало того, что в машине холодно, так еще и расход топлива подскочил, а ведь скоро градусник упадет нижу нуля. И что тогда? Терпеть — наше историческое качество, но всему же есть предел. Пора бы разобраться, кто виноват в нарушении температурных процессов под капотом. Да и система охлаждения — важнейший узел, от состояния которого напрямую зависит срок службы самого дорого агрегата любого автомобиля. Мотора.
История о «прогревать-не прогревать» основывается на простой истине: нагреваясь, металл расширяется, а узлы и агрегаты выходят в рабочее положение. Проще говоря, для корректной работы двигателя, он должен прогреться до рабочей температуры. Ранее «требовать» от него прыти и скорости — смерти подобно, так что ожидайте, пока проснется стрелка температуры или двигайтесь на сверхмалых оборотах. Либо перебирайте движок чаще — кому что ближе. Одним словом, с температурой шутки плохи.
Начать процесс выявления неисправности стоит с антифриза. Он не гигроскопичен, но со временем в системе появляется вода, которая закипая, приводит к образованию пробок. Вообще-то охлаждающую жидкость нужно менять раз в три года, но городские автовладельцы отчего-то забывают, что улицы и пробки — тяжелые условия эксплуатации, поэтому срок службы жидкостей нужно сократить вдвое. Параллельно с заменой «охлаждайки» стоит осмотреть всю систему на наличие подтеков. Антифриз красят в яркие цвета именно для этой цели — любая трещина мгновенно станет видна, как только жидкость начнет хоть немного подтекать.
Еще один важный элемент диагностики — радиатор. Он должен быть теплым по всей площади, а не наполовину. Если «охладитель» нагревается неравномерно, стоит обратить на него внимание. Зачастую старые радиаторы, визуально целые внешне, забиваются изнутри. Лучше, конечно, заменить, но времена сегодня небогатые, так что можно и промыть: портал «АвтоВзгляд» уже писал, как провести эту операцию в гаражных условиях.
Финальной же причиной позднего выхода двигателя на рабочую температуру — термостат. Он работают в двух положениях — открытом и закрытом. Пока мотор холодный, термостат направляет охлаждающую жидкость по малому кругу, а как прогреется — по большому. Система простая: датчик — заслонка. Но и в этой системе бывают неполадки, оставляющие заслонку навечно в одном положении. В закрытом автомобиль будет греться, а вот в открытом — долго прогреваться. Причиной поломки может стать как простой износ, так и обилие грязи и осадка в системе охлаждения. ОЖ стоит менять в первую очередь ради победы над осадком. Конечно, может чудить и помпа, но ее неисправность вы заметите сразу: либо по луже на асфальте, либо по свисту приводного ремня.
Выход из строя системы охлаждения, будь то забитый радиатор, погибший термостат или просто бурда в расширительном бачке — верная причина последующий проблем с двигателем. Как перегрев, так и постоянная работа «на холодную» приведут к схожим последствиям и одному финалу — выходу ДВС из строя. Чем платить за переборку мотора, гораздо проще и дешевле разобраться с охлаждением. В разы дешевле, если быть точным.