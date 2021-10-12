Почему мотор вдруг резко может перестать прогреваться до рабочей температуры

Погода — погодой, но бензиновый ДВС должен прогреваться достаточно быстро даже в сильные морозы, которые еще не наступили. Дизель, ясное дело, подойдет к рабочей температуре только под нагрузкой, но что не так с «бензином»? Мало того, что в машине холодно, так еще и расход топлива подскочил, а ведь скоро градусник упадет нижу нуля. И что тогда? Терпеть — наше историческое качество, но всему же есть предел. Пора бы разобраться, кто виноват в нарушении температурных процессов под капотом. Да и система охлаждения — важнейший узел, от состояния которого напрямую зависит срок службы самого дорого агрегата любого автомобиля. Мотора.

История о «прогревать-не прогревать» основывается на простой истине: нагреваясь, металл расширяется, а узлы и агрегаты выходят в рабочее положение. Проще говоря, для корректной работы двигателя, он должен прогреться до рабочей температуры. Ранее «требовать» от него прыти и скорости — смерти подобно, так что ожидайте, пока проснется стрелка температуры или двигайтесь на сверхмалых оборотах. Либо перебирайте движок чаще — кому что ближе. Одним словом, с температурой шутки плохи.

Начать процесс выявления неисправности стоит с антифриза. Он не гигроскопичен, но со временем в системе появляется вода, которая закипая, приводит к образованию пробок. Вообще-то охлаждающую жидкость нужно менять раз в три года, но городские автовладельцы отчего-то забывают, что улицы и пробки — тяжелые условия эксплуатации, поэтому срок службы жидкостей нужно сократить вдвое. Параллельно с заменой «охлаждайки» стоит осмотреть всю систему на наличие подтеков. Антифриз красят в яркие цвета именно для этой цели — любая трещина мгновенно станет видна, как только жидкость начнет хоть немного подтекать.