General Motors к 2025 году выпустит 30 новых моделей

Новая стратегия бренда подразумевает «будущее с нулевыми выбросами, нулевыми авариями и нулевыми заторами на дорогах».

Как заявила глава General Motors Мэри Барра, марка будет использовать «программные платформы для внедрения новейших разработок и улучшения опыта повседневного вождения автомобиля на пути к полностью электрическому будущему». Да еще с применением технологий искусственного интеллекта и автопилотирования.

Будущие модели будут базироваться на архитектуре Ultium, уже знакомой потребителям по электрическим Cadillac Lyriq и бескомпромиссному Hummer EV. Кстати, обе новинки в обозримом будущем могут появиться и в России. Во всяком случае, вопрос этот уже вынесен на обсуждение топ-менеджментом GM.