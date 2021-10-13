General Motors к 2025 году выпустит 30 новых моделей

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Американский концерн General Motors объявил о планах инвестировать до 2025 года около 35 млрд. долларов. Средства будут потрачены на разработку и производство более 30 новых моделей. Причем электрических и автономно управляемых. А еще компания намерена удвоить ежегодную выручку.
Вячеслав Василенко

Новая стратегия бренда подразумевает «будущее с нулевыми выбросами, нулевыми авариями и нулевыми заторами на дорогах».

Как заявила глава General Motors Мэри Барра, марка будет использовать «программные платформы для внедрения новейших разработок и улучшения опыта повседневного вождения автомобиля на пути к полностью электрическому будущему». Да еще с применением технологий искусственного интеллекта и автопилотирования.

Будущие модели будут базироваться на архитектуре Ultium, уже знакомой потребителям по электрическим Cadillac Lyriq и бескомпромиссному Hummer EV. Кстати, обе новинки в обозримом будущем могут появиться и в России. Во всяком случае, вопрос этот уже вынесен на обсуждение топ-менеджментом GM.

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13 октября 2021
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