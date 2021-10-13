Почему АВТОВАЗ оставил автомобили LADA без крутой медиасистемы EnjoY Pro

Фото производителя.
Этой весной АВТОВАЗ презентовал продвинутую медиасистему EnjoY Pro. Она понравилась покупателям автомобилей LADA, так как поддерживает разные форматы файлов, имеет камеру заднего вида, голосовое управление и технологию объемного звука. Однако сейчас тольяттинцы неожиданно перестали ставить умный «комбайн» на свои модели.
Алексей Кованов

Еще месяц назад семейство LADA Vesta примерило упрощенную систему LADA EnjoY, а в данный момент исполнение Pro перестало ставиться на какие-либо модели LADA. Истинная причина прекращения выпуска автомобилей, оборудованных медиакомплексом EnjoY Pro, не сообщается. Но, скорее всего, виноват злополучный дефицит микрочипов…

Добавим, что головное устройство способно отражать на штатном дисплее содержимое смартфонов благодаря Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставлять сервисы от «Яндекс». Правда, работают они, увы, не всегда корректно. В помощь — голосовой ассистент Алиса.

Между тем, с 18 октября — то есть всего через неделю — АВТОВАЗ планирует поднять стоимость автомобилей LADA. Дилерские центры только что получили новые прайс-листы, из которых следует, что очередное подорожание будет очень и очень серьезным.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы, бюджетные авто, мультимедиа
13 октября 2021
343