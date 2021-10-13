Почему АВТОВАЗ оставил автомобили LADA без крутой медиасистемы EnjoY Pro

Еще месяц назад семейство LADA Vesta примерило упрощенную систему LADA EnjoY, а в данный момент исполнение Pro перестало ставиться на какие-либо модели LADA. Истинная причина прекращения выпуска автомобилей, оборудованных медиакомплексом EnjoY Pro, не сообщается. Но, скорее всего, виноват злополучный дефицит микрочипов…

Добавим, что головное устройство способно отражать на штатном дисплее содержимое смартфонов благодаря Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставлять сервисы от «Яндекс». Правда, работают они, увы, не всегда корректно. В помощь — голосовой ассистент Алиса.

Между тем, с 18 октября — то есть всего через неделю — АВТОВАЗ планирует поднять стоимость автомобилей LADA. Дилерские центры только что получили новые прайс-листы, из которых следует, что очередное подорожание будет очень и очень серьезным.