В Белоруссии начали выдавать номера с гербом и флагом СССР

Фото: АвтоГродно.
В Белоруссии появилась «Территориальная земская община Минска», участники которой считают, что распада СССР не было, так как событие не подтверждено документально. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», внутри общины на автомобили даже выдаются особенные номерные знаки — с символикой Союза.
Алексей Кованов

О своей организации «Территориальная земская община Минска» уведомила МИД РБ, Администрацию президента, ГАИ Беларуси, Транспортную инспекцию и другие организации еще в 2017 году. Соответственно, образцы номерных знаков есть и в белорусской Госавтоинспекции.

При этом гаишники знают об общине, а потому не останавливают «отрицателей распада СССР»: «К счастью, в Минске инспекторы про нас уже знают, вопросов к нам все меньше. Но в регионах недопонимание еще встречается», — рассказал один из владельцев необычных номеров на авто.

Однако, как уточняет сайт «АвтоГродно», этим летом мужчину остановил экипаж ГАИ, после чего автомобиль забрали на площадку спецхранения, заодно изъяв документы.

В возбуждении уголовного дела по итогам разбирательства было отказано, а потому члены земства спокойно продолжают ставить на свои машины необычные номера.

В России также есть фанаты теории «нераспавшегося СССР». Одного такого недавно остановили сотрудники ГИБДД Волгоградской области. В итоге, машину отправили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили несколько протоколов.

И продолжая тему. «Грязные номера», как известно, обычно обходятся автовладельцу в 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.2 КоАП. Однако бывают ситуации, когда за «нечитаемый номер» можно лишиться водительского удостоверения. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как такое возможно.

vin-номер, регистрация, скандал
13 октября 2021
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