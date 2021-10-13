В Белоруссии начали выдавать номера с гербом и флагом СССР

О своей организации «Территориальная земская община Минска» уведомила МИД РБ, Администрацию президента, ГАИ Беларуси, Транспортную инспекцию и другие организации еще в 2017 году. Соответственно, образцы номерных знаков есть и в белорусской Госавтоинспекции.

При этом гаишники знают об общине, а потому не останавливают «отрицателей распада СССР»: «К счастью, в Минске инспекторы про нас уже знают, вопросов к нам все меньше. Но в регионах недопонимание еще встречается», — рассказал один из владельцев необычных номеров на авто.

Однако, как уточняет сайт «АвтоГродно», этим летом мужчину остановил экипаж ГАИ, после чего автомобиль забрали на площадку спецхранения, заодно изъяв документы.

В возбуждении уголовного дела по итогам разбирательства было отказано, а потому члены земства спокойно продолжают ставить на свои машины необычные номера.

В России также есть фанаты теории «нераспавшегося СССР». Одного такого недавно остановили сотрудники ГИБДД Волгоградской области. В итоге, машину отправили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили несколько протоколов.

И продолжая тему. «Грязные номера», как известно, обычно обходятся автовладельцу в 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.2 КоАП. Однако бывают ситуации, когда за «нечитаемый номер» можно лишиться водительского удостоверения. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как такое возможно.