АВТОВАЗ запустил конкурс на лучший дизайн новой «Нивы»

Чтобы стать участником соревнования «Вот она новая Нива», нужно нарисовать саму машину, а затем выслать отсканированный рисунок на электронную почту. Хотя совершенно понятно, что результаты «народного творчества» никогда не превратятся в товарный автомобиль…

Скорее всего, такое мероприятие нужно, чтобы публика подтвердила правильность уже принятого решения, ведь LADA решила отказаться от «икс-образного» дизайна «имени Стива Маттина», поэтому будущая «Нива» будет скроена из ностальгических ретромотивов.

Напомним, что должность директора по дизайну бренда LADA занял француз Жан-Филипп Салар, что прежде отвечал за облик современных моделей Dacia, включая новые Logan и Sandero. А первым детищем вновь прибывшего специалиста на новом посту как раз должна стать LADA Niva третьего поколения.