Производитель «печек» и крыш Webasto выпустил собственный автомобиль

Презентованная новинка — это концепт, в котором воплотились ключевые общемировые тенденции: беспилотное управление, электронный интеллект, электрический привод и комфорт.

Шоу-кар примерил решения сразу из всех линеек портфолио: инновационную накрышную систему для беспилотного транспорта, высокоэффективную систему отопления, тяговую батарею для легкового автомобиля и интеллектуальную систему зарядки.

- В концепте воплотились десятилетия опыта в области разработки накрышных систем и систем отопления, а также наши компетенции в инновационной сфере электрического транспорта, — отметил порталу «АвтоВзгляд» Маттиас Арлет, заместитель председателя совета директоров Webasto, курирующий технологическую тематику.

И продолжая тему инноваций. Volvo презентовала автономный самосвал на электрической тяге. Притом, поспешив выкатить новинку, производитель почти не раскрыл никаких подробностей и даже… не смог придумать название.