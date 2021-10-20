Новый BMW 7-й серии опять замечен на тестах

Сразу же обращает на себя двухэтажная передняя оптика — с отдельным блоком дневных ходовых огней, расположенным над основным светом. Обновились и фонари, которые, судя по всему, будут объединяться LED-полосой. Кроме того, у автомобиля, замеченного во время испытаний накануне, передний номерной знак ниже, чем у предыдущих тестовых машин.

Новую баварскую «семерку», как и шестое поколение, построят на модульной платформе CLAR. Уже известно, что на выбор покупателей представят несколько модификаций: бензиновых, дизельных, гибридной и полностью электрической. Все версии, кроме базовых, получат полный привод xDrive.

Прочих технических подробностей пока нет. Очевидно, их баварцы раскроют ближе к премьере, а она должна состояться в следующем году.