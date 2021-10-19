Как выглядят новые «мигалки», которых надо бояться водителям

Встроенные камеры обучены фиксировать дорожную ситуацию на 360° вокруг автомобиля. Причем работает система и в движении, и в припаркованном состоянии, а функционировать может что холодной зимой, что жарким летом.

Новинка умеет определять заезд за стоп-линии перекрестков, проезд по выделенным полосам, неправильнык развороты и перестроения, а также самое главное — стоянку под запрещающими знаками.

Как уточняет ресурс Autonews, устройства, стоящие на балансе ЦОДД, в теории должны фиксировать нарушения, а штрафы на их основании — выписывать уже ГИБДД (кроме, разумеется, нарушений парковки, которые администрируют МАДИ и АМПП). Но как система устроена на практике, пока неизвестно.

Кстати, в московском регионе вдруг начали массово убирать камеры ГИБДД. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, зачем понадобилась масштабная «чистка» фиксирующего нарушения хозяйства.